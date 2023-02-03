Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kazada yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.

Kazadan sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.