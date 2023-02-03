CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'de 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine hazırlıklı olmaları konusunda genelgeler gönderilirken, genel merkez ise seçim otobüslerinin bakımları, ses sistemlerinin yenilenmesi, propaganda malzemelerinin basımları, sosyal medyada kullanılacak reklamlarla ilgili ön anlaşmaları yürütüyor.

Partide seçime dönük bu çalışmaların, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.

Altılı masanın pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısının ardından gündemde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı.

Üyelere gönderilen yazıda, PM'nin 9 Şubat Perşembe günü genel merkezde toplanacağı duyuruldu.

PM'de Genel Başkanın sunuşunun ardından "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hazırlık ve çalışmaları" görüşülecek.

PM'nin resmi gündeminde yer almamasına rağmen bazı üyelerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yetki verilmesini tartışmaya açabileceği belirtiliyor.