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'Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. Anayasal ya da yasal bir engel yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 23:53, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 23:53
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'Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok'

Bozdağ, Ülke TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili muhalefet partilerince başlatılan tartışmaların sorulması üzerine Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. Anayasal ya da yasal bir engel yok. Her şey hukuka uygun, herhangi bir meşruiyet tartışmasına da meydan verecek, ima yollu dahi bizim anayasa ve yasalarımızda bir düzenleme yok." değerlendirmesini yaptı.

Bu tartışmanın hukuki bir dayanağının olmadığını belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yorumla, değerlendirmeyle anayasada açık olan bir hükmün değiştirilme teşebbüsü var. Ama bu teşebbüs netice vermez çünkü anayasa çok açık. Daha önce halk oylamasıyla cumhurbaşkanının 5 yıl görev süresi ve iki dönem seçilmesine ilişkin 2007'de anayasa değişikliği yapıldı ve 2012'de de biz cumhurbaşkanı seçimi kanunu çıkardık. Görevdeki ve önceki cumhurbaşkanlarının durumuna, bu iki defa seçilme hakkından istifade eder mi, etmezler mi konusuna açıklık getirdik. Etmeyeceklerine dair hüküm koyduk. CHP o zaman konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Dedi ki 'Siz yeni bir hak veriyorsunuz. Bu haktan görevdeki ve önceki cumhurbaşkanlarını mahrum edemezsiniz. Bu mümkün değil. Anayasaya aykırı.'

Anayasa Mahkemesi davayı inceledi ve kanundaki bu hükmü iptal etti. İptal ederken de bazı gerekçeler ortaya koydu. O gerekçelerden birisi şu, 'Yeni bir seçilme hakkı veriyorsunuz siz. Seçilme hakları geleceğe dönük pozitif etkiler doğurur. Dolayısıyla bu hakkın kanunla sınırlanması mümkün değildir. Geçmişte bu hak kullanıldı diye gelecekte doğan yeni 2 defa seçilme hakkından mevcut ve önceki cumhurbaşkanları mahrum edemezsiniz. Onların önceki dönem görevlerini gelecekte seçilme ihtimali olan adaylıklarından ve görevlerinden mahsup edemezsiniz.' dedi. İkincisi, eğer anayasa koyucu mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının seçilmemesini istemiş olsaydı o zaman anayasaya açık açık bunu yazarlardı. Geçmişte böyle bir içtihat vardı. Şimdi bu içtihat, şu andaki tartışılan konuyla bize göre tartışma yok ama tartışanlar açısından söylüyorum emsal teşkil eder."

- "Demek ki korku dağları sardı"

Bakan Bozdağ, 2017'de hükümet sisteminin değiştiğine işaret ederek cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin de bu sisteme göre yeniden ayarlandığını söyledi. Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anki Cumhurbaşkanı, 2017 değişikliğinden sonra 2018'de seçtiğimiz cumhurbaşkanı, temsili bir cumhurbaşkanı değil. Devletin başı, yürütme organının başı ve yürütmenin temsilcisi. Eğer biz 101'inci maddeyi değiştirmeseydik bile, bir defa önceki sembolik cumhurbaşkanına göre iki defa seçilme hakkı veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişmesinden sonra yürütme yetki ve göreviyle donatıldığı için doğrudan yürütmeyi seçiyoruz. Şu anda yürütme organının başı Cumhurbaşkanı. Seçimde yürütme organı seçildi. Dün ise yürütme organı değildi. Yürütmenin sorumsuz kanadıydı. Doğrudan yürütme organı. Halk bugün cumhurbaşkanını seçerken esasında doğrudan yürütme organı seçiyor. Dolayısıyla bu cumhurbaşkanıyla önceki cumhurbaşkanının adının benzerliği dışında hiçbir fark yok."

"Muhalefetin daha önce sorun yapmayacaklarını söyledikleri adaylık konusunu şimdi neden gündeme getirdiğine" yönelik soru üzerine Bozdağ, "Demek ki korku dağları sardı." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarındaki artışı gördüğüne dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:

"Şimdi fikir değiştirmelerinde benim gördüğüm şey şu, bir defa anketlerde, halktan aldıkları geri dönüşlerde, pek çok şeyde, hazirandan bu yana AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mızın oylarındaki sürekli artış. Onların trendlerinde önemli sabit duruş, sonra da aşağı dönüş. Bunu görüyorlar. Bunu görünce de bir farklı düşünüyorlar. Şu anda AK Parti'yi bulan anketlere baktığınızda 40'lar civarında buluyor. MHP'ye de baktığınızda ciddi ama hepimiz şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'mızın oyu AK Parti artı MHP, Büyük Birlik Partisi yani Cumhur İttifakı'nın partiler olarak aldığı oyun da artı üstünde bir oy. Geçen seçimde bunu gösterdi. Daha önceki seçimlerde, şimdi de gösteriyor. O yüzden baktılar ki pabuç pahalı. Tayyip Bey'le meydanda yarışırlarsa bir kez daha yenilecekler. O yüzden bu tartışmayı açarak 'Acaba Tayyip Erdoğan'sız bir cumhurbaşkanlığı yarışını zorlayabilir miyiz? Yeni bir 367 ucubesini Türkiye'de yaşatabilir miyiz?' Çok net seçim kaybetme endişesini, bu altılı masada sadece Kılıçdaroğlu'nu değil diğer bütün liderleri ciddi şekilde sardığını gösteriyor. Parlamento 2028'de seçimleri yenileme kararını alırsa Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2028'de de aday olma hakkını elde edecektir."

- "Fesih değildir bu yenilemedir"

Cumhurbaşkanının seçim kararı alması durumunda Meclisin feshedilmiş olacağına dönük tartışmaların hatırlatılması üzerine de Bakan Bozdağ, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Cumhurbaşkanı'mızın veya Meclisin seçim kararı alması, seçimin yenilenmesidir. Bir ay işte yaklaşık öne çekiliyor. Bu fesih değildir, yenilemedir çünkü anayasa çok açık. Diyor ki 'Seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde hem cumhurbaşkanının hem de TBMM üyelerinin görevi yenisi seçilene kadar, göreve başlayıncaya kadar devam eder. Fesih olduğu zaman, fesih ilan ettiğin an Meclis kapanır. Üyelerin görevi sona erer. Cumhurbaşkanının da görevi sona erer. İki kavramı birbirine bilerek karıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi istiskal etmek, 'Meclisi feshediyor. Bak işte tek adam.' falan propagandasına payanda ve altlık oluşturmak için bunu yapıyorlar. Yenileme kararı fesih değildir. Fesih ne zaman olmuştur Türkiye'de? Fesih darbede olmuştur. Fesih darbecilerin kullandığı bir kavramdır."

Yeni seçim kanunu ile ilgili bir soru üzerine de Bozdağ, "Esasında altılı masanın altında olanlarla, kenarında oturanları en çok rahatsız eden şey bu seçim kanununda yapılan değişikliklerdir. Seçim kanununda yapılan değişiklik, milli iradeye değer veren bir değişikliktir." dedi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız düzenleme esasında hak edene milletvekili seçilme ve seçme imkanı getiriyor. Ve halkın iradesini, oy atmadığı bir partinin haksız yere milletvekili çıkarmasını engelliyor. Benim oyum AK Parti ise benim oyum başka bir partiye seçim kanununda sayamaz. Herhangi bir sistemde sayamaz. Bu kıymetli bir şey. Demokratikleşme, hukuk devleti, milli iradeye kıymet verme bakımından da son derece önemli."

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