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BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, görev süresi sona eren Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 00:07, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 08:33
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BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, görev süresi sona eren Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Sinirlioğlu'nun yerine göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.

FERİDUN HADİ SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 yılında Görele'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

ATAMA KARARLARI

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat ÖNAL atanmıştır.

3 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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