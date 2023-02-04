Ankara'da yaşayan Erzurumlular yoğun kar yağışını davul zurna ile kutladı
Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) üyeleri, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 07:29, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 08:00
ESAV Gençlik Kolları tarafından vakfın olduğu Etimesgut'taki Süvari Mahallesi'nde yoğun kar yağışını kutlamak için bir etkinlik düzenlendi.
Vakıf üyelerinin kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladığı etkinliğe, mahalle sakinleri de katıldı.
Bir asker adayının da halay çekerek vakıf üyeleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız