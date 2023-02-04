Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi ABD'de bir caddeye verildi

2015 yılında Nobel ödülünü alan ilk Türk bilim insanı olarak tarihe geçen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı, hayatını sürdürdüğü ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir caddeye verildi.

ARAŞTIRMA MERKEZİ BULUNUYOR

Sancar'ın ismi, Research Triangle Park'ın (RTP) önemli bir bölümünü kapsayan Durham şehrindeki caddeye verildi. Durham şehrindeki bu cadde, araştırma merkezlerinin bulunduğu bir noktada olmasıyla dikkat çekiyor.

AZİZ SANCAR KİMDİR?

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinde, ana dili Arapça olan orta gelirli bir çiftçi ailesinin sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. Anne-babasının okuma yazma bilmediğini söyleyen Sancar, ilk eğitimini Mardin'de tamamladı. İyi bir öğrenci olmasının yanında lise futbol takımında kalecilik yaptı ve Genç Milli Futbol takımı denemelerine çağrıldı.

1963'te girdiği İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1969'da bitirdikten sonra Savur'da iki yıl sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha sonra Dallas'a giderek Dallas Texas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı.

Kendisi gibi biyokimya profesörü ve öğretim üyesi olan Gwen Boles Sancar ile evlidir. Eşiyle birlikte ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türkiye-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nı kurmuştur. Vakfın ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde "Carolina Türk Evi" isimli bir öğrenci misafirhanesi de bulunmaktadır.