Bakan Koca, İstanbul'da ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu defa teşekkür paylaşımında bulundu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki toplamıştı. Akabinde sorumsuz sürücüler cezasız kalmıştı. Bakan Koca konu ile ilgili yaptığı paylaşımda düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 lira para cezası verildiğini duyurmuştu. Bugün Koca'dan bir paylaşım daha geldi. Görüntülerde duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği anlar yer aldı.

İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen magandalar, polis ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahısların cezası da ağır oldu. Konvoydakilere 118 bin 487 lira ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.

"İYİ ÖRNEK EN İYİ UYARIDIR"

Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer.İYİ ÖRNEK EN İYİ UYARIDIR."