Başvuru başladı: Öğrencilere gidiş-dönüş bileti devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenciye ulaşım desteği müjdesini duyurmuştu. "Öğrencilerimize memleket bileti bizden" projesi, ailesinden uzakta başka bir ilde okuyan ihtiyaç sahibi ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsıyor.

ÖĞRENCİYE 4 BİLET YARDIMI

Projede destek başvuruları başladı. Devlet yılda öğrencilerin 2 defa gidiş-dönüş biletlerini karşılayacak. Her bir bilet için bu yıl 750 TL destek verilecek. 3 bin TL'lik bu destekten yararlanabilmek için öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrenci ailelerinin ikametgah ettiği adreste yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvuru yapması gerekiyor. Ödemeler, SYDV tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılıyor.