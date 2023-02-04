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İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge

Genelgeye göre okul servisleri gelecek hafta boyunca denetlenecek- Öncelik dereceli okullarda güvenlik tedbirleri artırılacak, eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 10:32, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 10:33
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İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelgeye göre okul servisleri 6 Şubat'tan itibaren bir hafta boyunca kesintisiz denetlenecek ve eğitim-öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasının önem taşıdığı vurgulandı ve alınacak tedbirlere işaret edildi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimler, eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim-öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

- İlave ekip ve personel görevlendirilecek

Okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip ve personel görevlendirilecek.

Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "Önce Yaya" görsellerinin çizdirilmesi uygulaması süratle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

- Trafik kuralları farkındalığı eğitimlerine devam edilecek

İçişleri Bakanlığınca kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" kampanyasının okul çevrelerinde etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilecek. Mobil Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek önceden planlanacak ve çocuk trafik eğitim parklarının modernize edilmesi ve park bulunmayan illerde trafik eğitim parklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının saatte 30 km'ye düşürülmesi çalışmaları sürdürülecek.

- Metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak

Okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak. Bu kapsamda öncelik dereceli okullar başta olmak üzere, güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak.

Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak.

- Okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik mücadele sürecek

Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer konularla ilgili olarak eğitim-öğretim dönemi öncesinde her ilde valilerin başkanlığında kaymakamlar, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ile eğitim öğretim konusunda uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlenecek.

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okul çevrelerinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak.

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