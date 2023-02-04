Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 249 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars, Erzincan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 249 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 12:55, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 12:44
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 175 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 55, Kars'ta 7, Iğdır'da 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel idarelerinin ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız