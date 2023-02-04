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Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere istenen ceza belli oldu

Hastanede hemşire ile kalem inatlaşmasına giren ve oksijen vanasını kapatıp hastanın ölümüne yol açan biyomedikal teknikeri Fatih K.'ya 25 yıla kadar hapis istendi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 12:46, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 12:48
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Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde "kalem" tartışması nedeniyle, hastaların oksijen vanasını kapatan ve 1 hastanın ölümüne yol açan tekniker hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla "kalem şakası" yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanaları kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan biyomedikal teknikeri Fatih K'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fatih K. ve avukatı katıldı.

Ölen Yusuf Sanin'in ailesi ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Fatih K'nin olay tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde biyomedikal teknikeri olarak görev yaptığı, tanık Ekrem K'nin de aynı hastanenin yoğun bakım servisinde hemşire olarak çalıştığı anlatıldı.

KALEM ŞAKALAŞMASI ÖLÜM GETİRDİ

Olay günü sanık Fatih K. ile tanık Ekrem K. arasında şakalaşma olduğu, tanık Ekrem K'nin Fatih K'nin üst cebindeki kalemi aldığı aktarılan mütalaada, tanık Ekrem K'nin kalemi vermemesi üzerine sanığın oksijen panosunun olduğu yere giderek bir şeyler yaptığı, bu işlemden sonra alarm çalmaya başladığı ifade edildi.

Mütalaada, tanığın sanığa, ne yaptıysa düzeltmesini söylemesi üzerine alarmın sustuğuna vurgu yapılarak, muhtemelen sanığın vanaları açmaksızın alarmı kapattığı görüşüne yer verildi.

HASTALAR OKSİJEN ALAMADI

Bir süre sonra tanığın maktul Yusuf Sanin'in tansiyonunun düştüğünü fark ederek sorumlu hemşireyi çağırdığı anlatılan mütalaada, yoğun bakımda yatan hastaların bir kısmının oksijen alamadıkları fark edilip bu hastalara seyyar oksijen tüpü bağlayarak oksijen almalarının sağlandığı ancak Sanin'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mütalaada, Ekrem K'nin bir süre sonra, sanığın oksijen vanalarının yanına gidip bir şeyler yaptığı aklına gelince telefonla aradığı sanık Fatih K'nin yönlendirmesiyle kapalı olan oksijen vanalarını tekrar açtığı vurgulandı.

Teknik kayıtlarının incelenmesinde sanığın yoğun bakım servisine saat 16.30'da girdiği, 16.40 sıralarında erişkin yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarının birini kapattığı aktarılan mütalaada, yoğun bakım çalışanlarının saat 16.46'dan itibaren seyyar oksijen tüpleri ile destek almaya çalıştıkları, saat 16.53'te tanığın kapalı olan oksijen vanasını sanıktan telefon desteği alarak açtığının tespitine yer verildi.

OKSİJEN VANASI KAPATILDIĞI İÇİN ÖLDÜ

Mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporlarına göre entübe halde takip edilen maktulün, mekanik vantilatörün oksijen vanasının kapatılması nedeniyle öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Fatih K'nin tıbben hatalı olduğu, kişinin ölümü ile illiyet bağının bulunduğu belirtilen mütalaada, biyomedikal teknikeri olarak çalışan sanığın yoğun bakım ünitesinde oksijen vanalarını kapatması sonucu ölüm meydana gelebileceğini bilebilecek durumda olduğu fakat bu ihtimali göz ardı ettiği ya da umursamadığı vurgulandı.

Mütalaada, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutuklu yargılanmasına karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık ve avukatı süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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