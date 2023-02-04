Tekirdağ'da haksız yere işten çıkarıldığını öne süren belediye işçisi Ankara'ya yürüyecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Numan Büyükhan (43) 12 yıldır belediyede çalıştığını belirtti.

Her zaman işini özveriyle yaptığını ileri süren Büyükhan, belediyenin haksız yere kendisini işten çıkardığını savundu.

İşçi olarak sadece hakkını istediğini dile getiren Büyükhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben hakkımızı istedim. Bunu yüksek sesle haykırdım. Bu haberler doğruysa bizim emeğimizi, hakkımızı kimler gasp etti. Hak hukuk adalet diyenler, ekmeği tencerenin dibine öyle bir sürüyorlar ki ve utanmadan bir de helallik istiyorlar, zehir zıkkım haram olsun. Bu haberleri, sözde halkçı bir belediyede çalıştığım için okurken utandım. Üzerine gittim ve kendilerine yakışanı yaptılar. Beni işimden kovdular ama ben daha son sözümü söylemedim. Şu dakikaya kadar siyasete girmek istemiyordum ama artık sonuna kadar gireceğim. Önümde uzun bir yol var, buradan Ankara'ya gidinceye kadar videolar yayınlayıp anlatmam gereken şeyleri zamana yayarak anlatacağım. Kimler beşli kimler onlu, yüzlü çete gün yüzüne çıkacak. Allah büyük."

Büyükhan, belediyenin kendilerine verilen sözleri tutmadığını, 12 yıl kadro almak için beklediğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından akrabalarıyla vedalaşan Büyükhan, Ankara'ya doğru yürüyüşüne başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da kimsenin haksız yere işten çıkarılmayacağını belirterek, "Büyükşehir belediyemiz bünyesinde çok sayıda çalışanımız var. Biz kimseyi haksız yere işinden etmemişizdir. Eğer haksızlık olduğunu iddia ediyorsa yasalar açık, mahkemeler orada, tüm yasal haklarını kullanabilir." ifadelerini kullandı.