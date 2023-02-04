3 ilde uçak seferlerine kar engeli

Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.

İstanbul'dan kente gelmek üzere havalanan bir uçak ise Adana Şakirpaşa Havaalanı'na yönlendirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.