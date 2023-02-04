İkinci el konut desteğinin kapsamı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlara ilişkin verdiği müjdede, "İkinci el konutlarla ilgili destek için bir çalışma yapılacak, proje planlama aşaması devam diyor. Somutlaşınca paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza, yeni konut arzına veriyoruz. Yeni konut arzını artırarak üretim ve istihdamı artırmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde gayrimenkul sektörü tarafından olumlu karşılandı. Yapılacak çalışmada yelpazelenen geniş tutulmasını bekleniyor.

Sektör temsilcileri ikinci el konutlar için yapılacak kampanyada finansman erişiminin kolaylaştırılmasını bekliyor.

"Hem kredi hem peşinatta finansmana erişim kolaylaşmalı"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde buluan Gayrimenkul Sektör Temsilcisi Gökhan Taş, şunları kaydetti;

"Şu anda orta ve ortanın altı gelir grubunun ciddi anlamda bir gayrimenkul alma ihtiyacı var. İkinci l ile ilgili talep çok yoğnu bir şekilde. Bu açıklanacak proje herkesi kapsayacak. Belirli şartlarla olmayacaksa o zaman gerçekten pazarda insanların ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum.

Yüzde 20 peşinat verilecekse, belki peşinatta üç dört yıl vadeli, ayrı bir kredi. Diğer uzun vadeli de ayrı bir kredi modeliyle böyle bir şey uygulanabilir."

İkinci el konutlara yönelik çalışmanın detaylarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.