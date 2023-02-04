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Ankara beyaza büründü, sırada İstanbul var

Ankara'da 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yoğunlaştı. Kentin tamamı beyaz örtüyle kaplandı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İstanbu'a ise yarından itibaren kar bekleniyor. Karadeniz üzerinden nemli havayı taşıyacak şiddetli rüzgarın getireceği kar, perşembe gününe kadar etkili olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Şubat 2023 15:45, Son Güncelleme : 04 Şubat 2023 15:51
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Ankara beyaza büründü, sırada İstanbul var

Yurtta beklenen kar yağışı bu hafta etkisini göstermeye başladı.

Başkent Ankara'da dün gece yoğun kar yağışı oldu. Kentin tamamı beyaz örtüyle kaplandı.

Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.

Sokaklara çıkarak kartopu oynayan, meyilli alanlarda kızak, sini, baklava tepsisi, naylon ve bidonlarla kayan çocuklar ve gençlerin neşesine büyükler de eşlik etti.

Akşam saatlerinde başlayan gecenin geç saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

Başkentte kar yağışı pazar ve pazartesi günü aralıklarla devam edecek.

İstanbul'da ise kar yağışının pazar günü başlaması bekleniyor...

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Beklenen yağışla ilgili NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.

Önümüzdeki 3 gün Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Yarın yeni bir sistem geliyor. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz." dedi.

"Bu kar tamamen rüzgarın gücüyle olacak. Rüzgar o kadar kuvvetli esecek ki hızı 50-60 kilometreyi bulacak." diyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Karadeniz üzerinden devamlı nem taşıyarak kar getirecek. Sabah saatlerinde önce Avrupa yakasında başlayacak. En yoğun yağışı Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt alacak. "

İstanbullulara bir de uyarıda bulunan Çalışkan, "Yarından itibaren mümkün olduğunda yollarda olmayalım ve toplu taşıma kullanalım." ifadelerini kullandı.

THY'de 5 ve 6 Şubat'taki 238 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Meteoroloji hava tahmin raporu şu şekilde:

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