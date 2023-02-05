Yakıtta kaçağa akıllı çözüm: İlk uygulama ticari araçlarda başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni uygulamayla akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi ve sahte belge düzenlenmesine karşı harekete geçiyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre ticari araçlarda uygulanacak önleyici tedbirin ayrıntıları şöyle: TÜBİTAK ve TSE'nin testlerinden geçen yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici, istasyonlarda kullanılmaya başlanacak. Dışarıdan kesinlikle müdahale edilemeyecek ve mali hafızalara kaydedilen bilgiler anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak.

13 BİN CİHAZ YENİLENİYOR



Yapılacak düzenleme ile 2023 yılının sonu itibarıyla Türkiye genelindeki 13 bin civarındaki akaryakıt istasyonunda bulunan tüm ödeme kaydedici cihazlar yenileri ile değiştirilecek. Yeni sistemle birlikte araçların yakıt alma işlemlerine başlamak için kullanılan el ile plaka girme sistemi de tarihe karışıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarına kurulacak taşıt tanıma sistemi ile araçlar otomatik olarak tanınacak.

USULSÜZ FATURAYA GEÇİT YOK



Sistem kapsamında ticari araçların depo ağzına plaka bilgisini içeren elektronik etiketler, yakıt tabancasında bulunan okuyucuyla sistemiyle araç plaka bilgisi, alınan yakıt miktarı ve fiyat bilgisi yeni nesil ödeme cihazlarına ve otomasyon sistemlerine otomatik olarak aktarılacak. Öte yandan, elektronik haberleşme yöntemi sonucunda düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerini gider olarak dikkate alabilecek. Araç plakalarının elle yazılmasının önüne geçilirken, piyasada usulsüz fatura kullanımına da geçit verilmemiş olacak.

Onaylanmayan ürün kullanılamayacak



Sistem kapsamında kullanılacak elektronik etiket, yakıt tabancası okuyucusu ile sistemin diğer teknik ayrıntıları kısa sürede açıklanacak. Teknik ayrıntılara uygun yapılacak ekipmanları üreten firmalar teste tabi tutulacak. Bakanlık tarafından onaylanmayan ekipman istasyonlarda bulunmayacak.

Sahte belge tespiti



Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi ve sahte belge düzenlemesine karşı harekete geçen bakanlık, mükelleflerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve mükellefiyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin analiz ve inceleme süreçlerine de başladı.

Ali Kürşat Büyükada