İstanbul'da yangın: İki fabrika kullanılamaz hale geldi
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu iki fabrika da kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 08:58, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 09:00
Elbasan Mahallesi Elbasan Caddesi'ndeki Harput Sanayi Sitesi'nde 1000 metrekarelik alana kurulu bulunan ve plastik boru üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın yanındaki mutfak dolabı üretilen başka bir fabrikaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, 122 Acil Sağlık ekipleri ve birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, her iki fabrika da kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız