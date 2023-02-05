Alışveriş çılgınlığı! Ucuz ürün alabilmek için birbirlerini ezdiler
Bursa'da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 09:45, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 10:40
Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilerek indirim yapılınca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar, kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş kapıları zorlarken, bir kadının izdiham sırasında yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız