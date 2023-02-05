8 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Validen açıklama: Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), AA muhabirine, Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi.

Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin." diye konuştu.

- Vali, yaralıları hastanede ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gazetecilere, Çay-Dinar kara yolunda meydana gelen otobüs kazasına kentteki bütün ekiplerin koordineli şekilde bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabezir-Karabedir rampasında devrildiğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Kazada 8 vatandaşımız vefat etti. Şu anda Afyonkarahisar Devlet Hastane'mizdeyiz. Burada biz de yaralılarımızı ziyaret ettik, başhekimden bilgi aldık. Burada ağır yaralı ve hayati risk taşıyan 3 hastamız var. Yine, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde ameliyata alınan bir yaralımız var, onun da durumu ağır. Ağır yaralı olarak toplam 4 hastamız mevcut. Biz hayati risk taşıyan hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz."

Yiğitbaşı, yolcu otobüsünde 40 yolcu ile 3 personelin olduğunu, yaralıların Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

İlçe hastanelerine kaldırılan yaralıların ileri tetkik ve tedavileri için Afyonkarahisar'daki hastanelere getirildiğine dikkati çeken Yiğitbaşı, "Kazayla ilgili Dinar Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturma başlattı. Dinar Devlet Hastanemizde otopsi işlemleri tamamlandı. Kazadaki vefat eden ve yaralıların hepsi hemen hemen netlik kazandı. Ailelerine de bilgi verildi. Cenazeleri de memleketlerine göndereceğiz. Üzücü bir durum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımızın hepsine en kısa zamanda şifa diliyoruz." diye konuştu.

Kolu kırık olan ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu öne süren yaralı Adem Kaya'nın memleketine gönderilmesi talebini ilettiği Vali Yiğitbaşı, "Sizin bugün doktor gözetiminde olmanız ve dinlenmeniz daha iyi olur. Siz bu gece bizim misafirimiz olun. Tedaviniz tamamlandıktan sonra talebiniz karşılanacak." dedi.

Bu arada Isparta'ya sevk edilen yaralılardan 5'inin Isparta Şehir Hastanesi'nde, 4'ünün Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.