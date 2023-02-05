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Kreşte istismar iddiası mahkemeye taşındı

Kocaeli'nde kreşte çalışan servis şoförünün 6 yaşındaki çocuğa istismar uyguladığı iddiası mahkemeye taşındı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Çocuğu sevmekten öte başka kabahatim yok. Bana neden bu yapıldı? İnsan için kaldırılacak durum değil. Oradaki çocuklar benim için melek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 11:29, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 11:30
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Kreşte istismar iddiası mahkemeye taşındı

Olay, 2020 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşin şoförü N.E. (56), 6 yaşındaki A.M.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızlarının farklı hareketler sergilemesinden şüphelenen aile A.M.A.'yı pedagoga götürdü. Pedagogun kızlarının kreşin servis şoförü tarafından istismara maruz kaldığını anlatması üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.E., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"Kızımı kucağına alıp sallıyormuş"

Sanık hakkında "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık N.E., A.M.A.'nın babası B.A., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıktan şikayetçi olan B.A., "Çocuğumun iyi bir eğitim alması için onu kreşe gönderdim. Bir süre sonra kızım farklı hareketlerde bulunmaya başladı. Bu olaylar sonrasında eşimle birlikte hemen psikoloğa başvurduk. Psikolog doktor çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığını ve buna dair delillerin olduğunu söyledi. Bunu yapan kişinin de kreşin servis şoförü N.E. olduğunu belirtti. Durumu hemen polise bildirdik ve şikayetçi olduk. Kızım psikolog doktora N.E.'nin kendisini kucağına alıp salladığını söylemiş. Kızımı 'Prensesim' diye seviyor, ceviz veriyormuş. Bir fotoğrafta da sanığın elinin çocuğun poposunda olduğunu gördüm. Baba olarak sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Kadın figürü oyuncağı, erkek figürünün kucağına oturtarak oynuyordu"

A.M.A. ile olay tarihinde konuşan pedagog C.A., "2 yıl önce A.M.A.'nın anne ve babası bana, kızlarının kuzenine ilginç davranışları olduğundan bahsetti. Hemen çocukla görüşmek istedim. Görüşmemizde A.M.A., kadın figürü oyuncağı erkek figürünün kucağına oturtarak oynuyordu. A.M.A. bana, 'N.E. amca bana hep ceviz veriyor, odasında kucağına alıyor. Odasında kırık bir koltuk var' dedi. İki defa çocukla görüştüm, ikisinde de aynı şeyleri anlattı" diye konuştu.

"Anlatıldığı gibi bir duruma şahit olmadım"

Kreşte öğretmenlik yapan N.T. ise, "Okulda 3 yıl çalıştım. N.E. kız erkek ayırt etmeksizin bütün çocukları çok severdi. Anlatıldığı gibi bir duruma şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

"Çocuğu sevmekten öte başka kabahatim yok"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık N.E. ise, "A.M.A.'ın babası B.A.'yı tanırım, sürekli konuşurduk. B.A.'nın bunu benden ummasına çok şaşırdım. B.A. yurt dışında çalıştığı için kızı onu pek göremiyordu. A.M.A., babasını tanıdığımı bildiği için sürekli bana 'Babam ne zaman gelecek?' diyordu. Çocuğu sevmekten öte başka kabahatim yok. Ceviz verdim, bunda ne var anlamadım. Bana neden bu yapıldı? İnsan için kaldırılacak durum değil. Oradaki çocuklar benim için melek" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığının tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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