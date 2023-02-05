Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Valilik ve İmamoğlu kar tedbirlerini açıkladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirleri duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışına yönelik tedbirler kapsamında küreme ve tuzlama ekiplerinin sorumluluk alanları olan 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır bekleyeceğini söyledi.

İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen basın toplantısında, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattı.

AKOM'da sadece İBB yetkililerinin bulunmadığını ifade eden İmamoğlu, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı başta olmak üzere çalışmaları, tüm kurum ve kuruluşların yetkilileriyle yürüttüklerini bildirdi.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den giriş yapan soğuk hava dalgasının yağmur ve karla karışık yağmurla başladığını aktaran İmamoğlu, günün ilerleyen saatlerinde bunun kara dönüşeceği noktaların oldukça fazla olacağına işaret etti.

İmamoğlu, kentte etkili olacak fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometre arasında değişeceğini dile getirerek, "Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. Hissedilen sıcaklar eksi 5-6 derecelere kadar ulaşabilecek. İnsanlarımızın böylesi sert bir hava koşulunda çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve bir yolculuk yapılacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır." dedi.

Meteorolojik verilere göre perşembe gününe kadar yağış dalgasının etkili olacağına dikkati çeken İmamoğlu, Valilikten okullara ve kamu çalışanlarına yönelik bir düzenleme yapılması halinde bunu duyuracaklarını bildirdi.

- "40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız"

İstanbul'da 9 bin 649 personelle görevlerinin başında olduklarını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuzun her köşesinde farklı görev tanımlarıyla işimizin başında olacağız. Metrobüs yolu güzergahına uygun hazırlanan kar küreme araçlarımız olacak. Metro istasyonlarımızda da arkadaşlarımız hizmet içerisinde olacak. 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. Dokuz metro istasyonunda kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etmeleri noktasında destekleyeceğiz. Kar küreme ve tuzlama ekipleri İstanbul'da bizim sorumlu olduğumuz 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz şu ana kadar 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı. Yollarda da 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor."

Vatandaşların da bu süreçte kendilerine destek olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, özel yapılar ve şantiyelerde çatı uçmalarına karşı tedbir alınmasının önemini vurguladı.

- "Şu ana kadar 700 evsiz misafirimiz var"

İmamoğlu, İstanbul'un köy yollarında 168 kar küreme aparatlı traktörün çalışacağını ifade ederek, "Buzlanma erken uyarı sistemimizle beraber olası bir yoğunlaşmada arkadaşlarımız o noktalara müdahale edecek. Şu ana kadar 700 evsiz misafirimiz var, konaklama alanlarına taşıdığımız. Onların barınma ihtiyaçları dışında giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Haftada 655 noktada günlük 2 ton kuru mamayla sokak hayvanlarını besliyor olacağız. Mobil büfeler, hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda tercih edilecek." diye konuştu.

İstanbul'da 39 ilçe belediyesiyle anlık irtibat kuran bir anlayışla süreci takip edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, 2 bin 275 iş makinası ile 257 bin ton tuz stokunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Valilik açıkladı: İşte İstanbul'da alınan kar önlemleri

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın pazar sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır. İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."

Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.