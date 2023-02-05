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Bekçi olarak atanmada 'Ansiyete bozukluğu' tedavisi ayrıntısı

Psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alan ansiyete bozukluğu tedavisi gören kişiler mahalle bekçisi olup olamayacağı hususunda yargıya taşınan konu sonuçlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 14:34, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 14:47
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Bekçilik sınavını kazana bir kişinin ataması, ansiyete bozukluğu tedavisi gördüğü için elendi.

Konu yargıya taşındı. Davacı; ..."2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonucunda başarılı olarak ..... Valiliği emrine planlaması yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin EK-3-11-A maddesi uyarınca çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağından bahisle dosyasının işlemden kaldırılmasına ilişkin 07/03/2019 olur tarihli işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir."

Tokat İdare Mahkemesinin 11/11/2019 tarih ve E:2019/362, K:2019/563 sayılı kararında özetle; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından, davacının çarşı ve mahalle bekçiliğine atanması gereken tarihten itibaren, her bir hakediş tarihi itibarıyla işletilecek yasal faizi ile birlikte yoksun kaldığı tüm parasal haklarının ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosuna atanması gereken tarihten itibaren yoksun kaldığı tüm parasal haklarının ödenmeleri gereken tarihten ödeme tarihine kadar işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine karar verilmiştir." şeklinde hüküm kurulmuştur.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 29/04/2021 tarih ve E:2020/27, K:2021/350 sayılı kararının özeti ise şöyle:

"...dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun yargı kararı ile belirlenmiş olması nedeniyle davacının, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığını ileri sürdüğü parasal haklarının tazmini isteminin kabulüne hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle, Davalı idarelerin istinaf başvurusunun kabulüne, ..... İdare Mahkemesinin 11/11/2019 tarih ve E:2019/362, K:2019/563 sayılı kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir...."

Danıştay İdari Dava Daireleri ise konuyla ilgili verdiği karar şöyle:

"....Bu durumda, işlem tarihi itibarıyla son iki yılı semptomsuz ve tedavisiz geçirenlerin psikiyatrik yönden sağlam kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonucunda başarılı olan davacıların, son iki yıl içerisinde tedavi ve ilaç kaydı bulunduğu gerekçesiyle Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin EK-3-11-A maddesi uyarınca çarşı ve mahalle bekçisi olamayacaklarından bahisle dosyalarının işlemden kaldırılmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır...."

Kararın tamamı https://danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2022-09-27-11-51-3889436.pdf

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