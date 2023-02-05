Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: 17.00'den itibaren trafiğe çıkmayın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 15:00, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 15:42
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.
Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
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Kıymetli Hemşehrilerim,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023
18.00den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;
Motosiklet
Elektrikli scooter ve
Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc