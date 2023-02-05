Bahçeli: Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR''

''115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. 'Ben Kemal geliyorum.' diyor. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar? 'Ben Kemalim.' diyorsa biz de Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz.''