2 çocuk annesi kadının cesedi denizden çıktı
Amasya'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile geldiği tespit edilen 2 çocuk annesi Ayten Ergişi'nin (28) denizde cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 19:19, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 19:20
Alınan bilgiye göre, liman sahası içinde yer alan Sevgi Kafe civarında sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, denizde ceset olduğunu polis ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları cesedin Ayten E'ye (68) ait olduğunu belirledi.
Cesedin üzerinden kimliğin yanı sıra dün Amasya'dan Samsun'a kesilmiş otobüs bileti de bulundu.
İki çocuk annesi olduğu ve Amasya'da ikamet ettiği öğrenilen Ayten E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız