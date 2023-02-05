İstanbul'da şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi



Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından saat 17.00 itibariyle etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve kar yağışı hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pas geçen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Bir süre havada tur atan bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi.

Yakıt kritiğine giren 10 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇUŞLAR AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azaltma kararı alınmıştı. Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 17:00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, yarın tüm gün yüzde 10, 07.02.2023 tarihinde ise tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacağı açıklanmıştı.