Ankara'da da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde
yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun
yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat
Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.+++
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Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.+++Vasip Şahin (@vasipsahin) February 5, 2023
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+++Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.Vasip Şahin (@vasipsahin) February 5, 2023