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Seri 12 maça çıktı: Dev maçta kazanan Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, 13. saniyede geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 yendi. Ligde son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 21:16, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 21:20
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Seri 12 maça çıktı: Dev maçta kazanan Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi.


Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu.


Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi.Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle öne geçti.


Maçta başka gol olmayınca lider Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MUSLERA SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Muslera maça devam edemedi.


Uruguaylı eldiven yerini 84. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİ REKORUNU EGALE ETTİ

Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da kazanarak üst üste 12. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.

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