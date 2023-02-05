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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım aleyhine kampanya var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'da gençlik buluşmasına katıldı. Erdoğan, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla, kendisi aleyhine kampanya yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı, İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili, Kabine toplantısını işaret ederek, "Gerekli kararları alacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 21:54, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 22:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım aleyhine kampanya var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı.

Avrupa'daki tahrik eylemlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa, Amerika seçimleri etkilemek için çaba harcıyor. Şahsımız aleyhine kampanyalar bunun içindir. Kutsal kitabımızı yakma eylemlerinin gayesi budur" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AFERİN ALABİLMEK İÇİN 40 TAKLA ATIYORLAR"

"Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Türkiye'nin aydınlık yarınları bizimdir. Milletimizin müreffeh istikbali bizimdir. Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi 2023 de bizimdir. Fatih'in İstanbul'u fethi gibi 2053 de bizimdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferi gibi 2071 de bizimdir.

Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ı, tarihe altın harflerle kaydolacak büyük bir zaferin müjdesini görüyorum. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir demek için sabırsızlanan bir gençlik görüyorum. Karşımda Batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek, cesaret abidesi bir gençlik görüyorum.

"HARÇLARI KALDIRAN AK PARTİ İKTİDARIDIR"

Zengin fakir demeden, örneğin bizim dönemimizde 10 lise mezunundan bir tanesi üniversiteye girebiliyordu ama şimdi tüm mezunlar üniversiteye girme şansını yakaladı. Bunu sağlayan AK Parti iktidarıdır. Göreve geldiğimizde gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri üniversite harçlarıydı. Şimdi üniversite harçları sorunu kaldı mı? Hepsini kaldırdık. Bunu biz yaptık. Marjinal gruplar sokakları yakıp yıkıyordu bu harçlardan dolayı. Şimdi ben gençlere sesleniyorum; gençler bu harçları kaldıran iktidar, dikkat edin, CHP iktidarı değil, AK Parti iktidarıdır. Biz üniversite harçlarını tamamen kaldırmak suretiyle hem bu örgütlerin istismar aracını ellerinden aldık hem de ailelerimizin yükünü hafiflettik."

Eylül ayında hizmete açtığımız 105 yeni yurt binasıyla birlikte toplam yurt sayımızı 800'e, yurtlarımızın yatak kapasitesini ise 850 bine çıkardık. Bunu biz yaptık, CHP değil, yanındakiler değil. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Kaç tane yurt yapmışlar? Öyle bir dertleri yok. Biz dertliyiz dertli, biz aşığız aşık. Farkımız bu. İçeride odası, çalışma masası hepsi var. Bu hale getirdik. Yetmez dedik. Bunları daha modern hale getireceğiz.

"3,3 MİLYON GENCİMİZİN 27 MİLYAR LİRALIK BORCUNU SİLDİK"

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen sembolik yurt ücretleriyle tüm gençlerimiz bu imkandan faydalanabiliyor. Bunun yanında talep eden tüm üniversite öğrencilerimizi kredi veya burs imkanlarıyla destekliyoruz. Bu yılbaşı itibarıyla üniversite öğrencilerimize lisansta 1250 lira, yüksek lisansta 2500 lira, doktorada 3750 lira kredi burs ödemesi yapıyoruz. Ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 1800 lira beslenme yardımı veriyoruz. Geçmiş dönem kredi ödemeleriyle ilgili gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak 3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Bay Kemal, sen neyi sildin? Senin büyükşehir belediyelerinde acaba neler silindi?

KILIÇDAROĞLU'NA EVLAT NÖBETİ TEPKİSİ

Aynı çevreler 1980 öncesinde sokak terörüne göz yummak suretiyle gençlerimizin kanı ve canı üzerinden darbeye zemin hazırladılar. 'Türk-Kürt', 'Sünni-Alevi', 'sağcı-solcu' diyerek gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Aralarına kirli ve kanlı duvarlar ördüler. Gençler, bir büyüğünüz olarak açık ve net söylüyorum, AK Parti'nin idealleri içerisinde kim, kimdir yok. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla bu ülkede 85 milyon bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. PKK'yı sahaya sürenler bunlar. Sonra da siyasi parti görünümlü fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün Kandil'deki savaş baronlarına peşkeş çektiler. Bay Kemal, bay bay Kemal. Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin söyle bakalım."

"ŞAHSIM ALEYHİNE KAMPANYA VAR"

Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için. Muhalefetin gerek cumhurbaşkanı adaylığımız gerekse YSK üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemin sebebi yurt dışı patentli girişimlere destek olmak."

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