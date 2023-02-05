Konyaspor-Fenerbahçe maçı ertelendi

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi ertelendi.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak 5 saat rötar yedi.

Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için; Konyaspor, İstanbul'a gelemedi.

Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı ve yarın oynanması planlanan mücadele ertelendi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.