Vali'den açıklama: Ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil, hasar ciddi
"Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 07:44, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:11
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.
Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olduğunu söyledi.
Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak." diye konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız