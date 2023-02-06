Memur-Sen deprem için seferberlik ilan etti
Kahramanmaraş'ın merkez üssünü oluşturduğu, 10 ili vuran 7,4'lük deprem için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teşkilatlarına talimatı sosyal medyadan vererek adeta seferberlik ilan etti.
Memur-Sen Arama Kurtarma Ekiplerine de AFAD koordinasyonunda göreve koşma talimatı veren Memur-Sen'in 10 ayrı Arama Kurtarma Ekibi olduğu biliniyor.
Genç Memur-Sen teşkilatlarından oluşturulan Memur-Sen Arama Kurtarma ekipleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanının katıldığı bir programla duyurulmuştu. Ülkemizdeki akredite ekiplerin içinde yer alan, 10 ayrı Memur-Sen Arama Kurtarma Ekibi'nde 270 kişi bulunuyor.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın acil kan bağışı çağrısını da dikkate alan Memur-Sen, tüm teşkilatlarına inisiyatif alma talimatı verdi.
Memur-Sen'e bağlı sendikaların Genel Başkanlarının da acil toplantıya davet edildiği bilgisine ulaştık.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın twitter hesabından teşkilatlarına verdiği talimat:Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız