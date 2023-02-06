Gaziantep Valisi Davut Gül: Kent genelinde 531 göçük var
Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:19, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:03
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.
Arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır." diye konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız