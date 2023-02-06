Deprem bölgesinde GSM operatörlerinin kapasitesi arttırılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:20, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız