7,4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri koordinasyon için değiştirildi
Kahramanmaraş merkezli 7,4 şiddetindeki depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:22, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 10:11
10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Kayseri valisi Kahramanmaraş'a, Mersin valisi Hatay'a, Mardin valisi Gaziantep'e, Tunceli valisi Adıyaman'a, Bingöl valisi Osmaniye'ye ve Sivas valisi Malatya'ya görevlendirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız