Diyarbakır'da yıkılan binalar için kurtarma çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'da deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan İskan Evleri bölgesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışması başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:54, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:09
Diyarbakır'da deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan İskan Evleri bölgesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışması başladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız