Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama
Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük depremle beraber, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğal gaz boru hattında patlama ve yangın meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 08:57, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:09
Çok sayıda ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.
Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.
Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız