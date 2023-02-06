Elon Musk'tan deprem tweet'i
Türkiye'de yaşanan büyük deprem nedeniyle, bir takipçisinin , Türkiye'ye yardım konusunda Elon Musk'a tweet attı, Musk paylaşıma cevap verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 09:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 09:54
Türkiye'de yaşanan büyük deprem nedeniyle, bir takipçisinin , Türkiye'ye yardım konusunda Elon Musk'a tweet attı, Musk paylaşıma cevap verdi.
Elon Musk'ın paylaşımı:
Hey @elonmusk Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı? @SpaceX #deprem
Elon Musk'ın cevabı: Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX onaylanır onaylanmaz gönderebilir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız