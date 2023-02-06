Elon Musk'ın Starlink önerisi Türkiye'deki yetkililer tarafından reddedildi
Türkiye'de yaşanan büyük deprem nedeniyle, bir takipçisinin , Türkiye'ye yardım konusunda Elon Musk'a tweet attı, Musk paylaşıma cevap verdi. Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 11:15, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:31
Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.Ankesörler ücretsiz konuşmaya açıldı, ücretsiz Wİ-Fİ ve konuşma tanımlandı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız