Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 10:03
Vali Ayhan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ayhan, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız