Dolar günü 18,83 TL'den tamamladı
Haftaya yatay bir seyirle başlamayan dolar, günü 18,83 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:01, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 17:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8240
|18,8250
|18,8290
|18,8300
|Avro
|20,3960
|20,3970
|20,2610
|20,2620
|Sterlin
|22,8320
|22,9240
|22,6960
|22,7880
|İsviçre Frangı
|20,3890
|20,4590
|20,3370
|20,4070
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7940
|18,8440
|18,7990
|18,8490
|Avro
|20,3560
|20,4160
|20,2210
|20,2810
|Sterlin
|22,7720
|22,9720
|22,6360
|22,8360