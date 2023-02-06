Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bini geçti

Türkiye'nin nüfusu, 2022'de bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 704 bin 112 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 575 bin 441 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2021'de binde 12,7 iken 2022'de binde 7,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2021'deki yüzde 93,2 iken 2022'de yüzde 93,4'ye çıktı.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,6'ya düştü.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5'ini erkekler, yüzde 50,5'ini kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi. Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

(Sürecek)