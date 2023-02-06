Hatay Valisi duyurdu: Devlet hastaneleri ve polisevi de yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

İSKENDERUN'DA 20'NİN ÜZERİNDE BİNA YIKILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde İskenderun ilçesinde de yıkım büyük oldu. İskenderun Devlet Hastanesinin bir bölümünde göçük oluşurken, ilçede 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

Yıkılan bölgelerde AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.