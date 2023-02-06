Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:39, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 10:40
Depremde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerce arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız