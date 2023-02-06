Kılıçdaroğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:49, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:06
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, "Deprem bölgesinden maalesef acı haberler art arda geliyor, yüreğimiz dağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız