Adıyaman Belediye Başkanlığı binası depremde yıkıldı
10 ilde en az 284 kişinin hayatını kaybettiği depremde, Adıyaman'da Belediye Başkanlığı binası da yıkıld
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 10:57, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:14
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17'de deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 7,4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Gaziantep ve büyüklüğünü 7,5 olarak belirledi. Depremin yıkıcı etkileri ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada 284 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 323 yurttaşın da yaralandığını duyurdu.
Depremin etkili olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da ise Belediye Başkanlığı binası da yıkıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız