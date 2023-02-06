Adıyaman Belediye Başkanlığı binası depremde yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17'de deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 7,4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Gaziantep ve büyüklüğünü 7,5 olarak belirledi. Depremin yıkıcı etkileri ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada 284 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 323 yurttaşın da yaralandığını duyurdu.

Depremin etkili olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da ise Belediye Başkanlığı binası da yıkıldı.