Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 11:02, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:04
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den de paylaşım geldi. Hatay'da olduklarını ve kendilerinin iyi olduğunu belirten Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız