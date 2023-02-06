Stoltenberg: NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından müttefiklerin, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ve yardım seferber ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Genel Sekreter, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." ifadelerini kullandı.