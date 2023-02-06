HAK-İŞ Genel Merkezinde depreme ilişkin kriz merkezi kuruldu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi personellerinin afet bölgesine doğru yola çıktığını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, HAK-İŞ'in depremzedelerle dayanışma içinde olacağını, yaraların sarılması için her türlü katkıyı yapacağını belirtti.

Bu kapsamda, konfederasyon bünyesinde oluşturulan kriz merkezinin, Kahramanmaraş il başkanlığı ve bölge il başkanlıklarıyla koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu Afet İşleri Komitemiz bünyesinde kurulan HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi personellerimiz de afet bölgesine doğru yola çıkmıştır." bilgisini verdi.

Deprem ve sel gibi doğal afetlerin Türkiye'nin şehirlerini ve yapılarını yenilemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de zihniyet konusunda olduğu kadar fiziken de bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza biran önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük beklentimizdir. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun."