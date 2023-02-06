'311 personelimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye sevk edilmiştir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yoğun olarak arama ve kurtarma ekibinden oluşan 311 personelin gönderildiğini bildirdi.

İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Mersin'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dördüncü seviye olarak ilan edilen depremin büyük bir felaket olduğunu belirten İmamoğlu, "Tüm Türkiye'mizin, tüm kurumlarıyla hep birlikte, bütün halinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda afetin tepe yönetimi AFAD teşkilatımızla her saniye işbirliği içerisinde koordineli bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir arada olduğumuz ilçe belediye başkanlarımızla sabahın erken saatinden itibaren ortak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı anda AFAD merkezinde de burayla koordineli olan ekiplerimiz süreci yürütmektedir. İstanbul olarak neler yapabileceğimiz ele aldık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un belediyelerinin bütün ekip, ekipmanları ve personeliyle sürece katkı sunma konusunda en üst seviyede alarma geçtiğini dile getiren İmamoğlu, deprem bölgesine lojistik destek için AFAD organizasyonu ve kendi imkanlarıyla harekete geçtiklerini kaydetti.

İmamoğlu, afet çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından, tüm imkanları zorlayarak ciddi katkıda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda AFAD'ı merkeze koyuyor ve kendileriyle koordineli çalışıyoruz. Şu ana kadar 311 personelimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, yoğunluklu arama kurtarma ekibi olarak bölgeye sevk edilmiştir. Tabii önceliğimizin ilk saatler itibariyle arama kurtarma olduğunu da tekrar ifade edeyim. Hava yoluyla bölgeye intikal sağlanacaktır." dedi.

Ekrem İmamoğlu, 20 iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini, yemek tırı, mobil fırının ve tuvalet ihtiyacı için mobil kabinlerin de bölgeye gönderildiğini aktardı.

- "Yüksek dayanışmayla bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum"

Bu tür felaketlerin yaşandığı dönemlerde iş birliği, ortak akıl ve bir arada düşünmenin gerektiğini, ülkenin bu zor günlerinin birlikte aşılabileceğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda da kararlı bir duruşla kol kola, omuz omuza çalışacağımızı vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Yüksek dayanışmayla bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum. Tabii bugün, İstanbul halkına özellikle şunu ifade edeyim: Elbette iş günü, hepimizin işi var. Bir yandan memleketimizin bu zor anına yetişme, oradaki yakınlarımızın yanına ulaşma konusunda çabalar olacak. Lütfen telaşa kapılmadan zamanı iyi kullanarak, dayanışma içerisinde olalım."

İstanbul'da özellikle 2-3 gün boyunca sürecek olan yoğun kar yağışına da dikkati çeken İmamoğlu, vatandaşlardan uyarıları dikkate alarak organize bir biçimde hareket etmelerini istedi.